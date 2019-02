Câmara da Ribeira Grande prepara ampliação do refeitório da EB/JI António Augusto da Mota Frazão

Na sessão solene comemorativa do 50.º aniversário daquele estabelecimento de ensino, o autarca referiu, citado em nota de imprensa que "a autarquia vai avançar, ainda este ano, com o projeto de ampliação do refeitório da EB/JI António Augusto da Mota Frazão, tendo em vista a necessidade de responder ao aumento do número de crianças que frequentam o estabelecimento de ensino”.





A formação também tem sido uma preocupação para a Câmara da Ribeira Grande e, a propósito, Alexandre Gaudêncio lembrou os “680 mil euros investidos na Educação em 2018, principalmente em projetos extracurriculares.”





“Foi esta câmara que, em parceria com a Casa do Povo do Pico da Pedra, abriu duas salas de CATL’s que em muito beneficiam as crianças e os pais delas, tendo em conta que passaram a dispor de um lugar seguro onde ficar entre o final das aulas e a saída dos pais dos empregos”, acrescentou.





O presidente da Câmara da Ribeira Grande destacou outros investimentos realizados recentemente na freguesia que valorizam a localidade. “Intervimos na avenida da Paz, obra que beneficiou o acesso e estacionamento de apoio à própria escola e apostamos na requalificação do parque Maria das Mercês, outra infraestrutura da qual a comunidade escolar, e não só, tem tirado muito proveito.”