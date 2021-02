Câmara da Ribeira Grande investiu 8,6 milhões de euros em empreitadas

O presidente da autarquia deu conta destes números durante uma visita a um conjunto de obras que decorrem na zona nascente no concelho, em particular a construção da Casa dos Amigos da Lomba da Maia.

“Temos tido a preocupação de colocar em marcha obras públicas para dinamizar o setor da construção civil e ajudar a minimizar os efeitos negativos que a pandemia está a provocar na economia local. Também temos tido a preocupação de realizar obras em todas as freguesias”, disse o autarca.



No que diz respeito à Casa dos Amigos da Lomba da Maia, “este é um investimento que vai dotar a freguesia de um imóvel multifuncional para serviços sociais na localidade”, destacou Alexandre Gaudêncio, que visitou o espaço na companhia do vereador Carlos Anselmo e do presidente da Junta de Freguesia, Alberto Ponte.

Nos Fenais da Ajuda, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia, Rodrigo Pacheco, o autarca visitou as obras de requalificação exterior do polidesportivo, onde se incluiu a construção de um parque de estacionamento com capacidade para cinquenta viaturas e zonas verdes para apoio à zona desportiva.