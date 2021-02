Câmara da Ribeira Grande entrega equipamentos informáticos à Escola Ruy Galvão de Carvalho

Na ocasião, o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, explicou que “esta medida insere-se no âmbito dos apoios que a Câmara da Ribeira Grande tem atribuído para ajudar a promover o ensino à distância nos alunos cujas famílias não dispõem de meios para garantir o acesso às novas tecnologias”, disse citado em nota.

O autarca procedeu à entrega dos equipamentos no Salão Nobre dos Paços do Concelho, evidenciando que “este é mais um apoio que atribuímos no âmbito da pandemia e que permite salvaguardar o acesso dos alunos ao ensino à distância”.

Alexandre Gaudêncio recordou que a Câmara da Ribeira Grande já “entregou 125 computadores portáteis às escolas do concelho em abril passado, apoio que contemplou os alunos do 4.º ano de escolaridade que foram identificados pelas escolas”.

O presidente da autarquia especificou que “os equipamentos funcionarão na modalidade de empréstimo, pelo que no final do ano letivo deverão ser devolvidos às escolas que farão a sua gestão de utilização”.