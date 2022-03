Câmara da Ribeira Grande disponível para receber refugiados ucranianos

O presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, e o vereador com os pelouros da Cultura, Juventude e Desporto, José António Garcia, receberam a Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA), nos Paços do Concelho.





“Não podemos ficar indiferentes ao que se está a passar na Ucrânia. A Ribeira Grande está disponível para acolher refugiados, em parceria com outras entidades, como forma de ajudar no combate ao flagelo humanitário que está a acontecer naquele país”, disse o autarca, citado na mesma nota.





Alexandre Gaudêncio, referiu ainda que a Câmara Municipal da Ribeira Grande pode desempenhar um papel relevante na integração de refugiados, servindo como elo de ligação entre as várias instituições que existem no concelho, ou até mesmo apoiando as famílias que escolham vir viver para o concelho.





“Temos diversos apoios sociais que podem ser desbloqueados para os refugiados que venham a ter residência no concelho, ajudando a suportar despesas básicas. Pretendemos ainda ser um parceiro ativo na procura de emprego, na aprendizagem da língua portuguesa e na integração de crianças no nosso sistema de educação”, referiu o presidente da autarquia.





A Câmara Municipal da Ribeira Grande comprometeu-se a reforçar os vários canais de apoio existentes, como forma de não duplicar os apoios, e canalizar toda a ajuda necessária para aqueles que realmente precisam.