Câmara da Ribeira Grande avança com novas obras na freguesia da Matriz

Citado na mesma nota, o autarca, Alexandre Gaudêncio, afirmou que “até ao final do primeiro semestre está previsto o lançamento da obra da Casa Mortuária, a demolição de duas moradias na rua de Santa Luzia para a criação de uma zona de estacionamento e a construção do miradouro do Atlântico, projeto que ficou em segundo lugar no Orçamento Participativo de 2021”.





Alexandre Gaudêncio destacou também as obras em curso, em particular a “empreitada de saneamento básico na rua dos Condes, intervenção que inclui a colocação de novo pavimento e passeios para reforço da segurança de peões no acesso à escola secundária da Ribeira Grande”.





Na audiência de apresentação de cumprimentos com o novo presidente da junta de freguesia da Matriz, Alexandre Gaudêncio, acompanhado pelo vice-presidente Carlos Anselmo, fez um balanço das intervenções levadas a cabo na localidade.





“Já investimos cerca de 5,5 milhões de euros na Matriz nos últimos quatro anos, onde se destacam as obras de requalificação e saneamento básico nas ruas Gaspar Frutuoso, Jácome Correia, madre Margarida do Apocalipse, Espírito Santo, largo da Grota, rua e largo das Freiras e Ponte Nova”, disse.





Alexandre Gaudêncio recordou ainda as “obras de pavimentação levadas a cabo no parque de estacionamento do largo East Providence permitiram criar cerca de cinquenta lugares gratuitos, bem como a construção da ponte do Atlântico, investimento determinante para a continuação da requalificação marítima da cidade”.





“Os investimentos na Matriz são fundamentais para dotar a cidade e o concelho de melhores condições de vida, resolvendo problemas que perduravam há várias anos e que pretendem ser uma alavanca de desenvolvimento da cidade e do concelho”, finalizou o edil.