Câmara da Ribeira Grande assina protocolo com Ordem dos Psicólogos

O protocolo, assinado pelo presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio e pela Ordem dos Psicólogos, garante também a possibilidade da edilidade acolher estagiários durante um ano.





“É com satisfação que iniciamos este protocolo e proporcionamos a integração de um estagiário na autarquia, correspondendo assim a uma obrigação inerente ao início desta profissão”, destacou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.







O presidente da Câmara da Ribeira Grande realçou, também, a importância do papel do psicólogo em geral, principalmente numa altura em que os jovens se deparam com inúmeros problemas no seu dia-a-dia.





“Desde as questões do bullying à violência doméstica que afeta muitos jovens em idade escolar, passando pela prevenção do suicídio, são várias as áreas de atuação do psicológico e sentimos que, cada vez mais, é um elemento necessário e imprescindível tendo em vista o trabalho a desenvolver na comunidade”, vincou.





Na ocasião, também a vice-presidente da autarquia, Tânia Fonseca, destacou a “necessidade de se realizar um trabalho de proximidade e cooperação entre as diversas instituições de modo a que se capitalize a atuação no terreno e se salvaguarde o bem-estar das pessoas.”