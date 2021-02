Ribeira Grande abre nova fase de candidaturas para apoio à aquisição gratuita de medicamentos

Segundo nota enviada à comunicação social, a implementação do programa abem: no concelho da Ribeira Grande resulta de um protocolo celebrado com a Associação Dignitude (que tem como parceiros promotores a Associação Nacional de Farmácias, a APIFARMA, a Plataforma Saúde em Diálogo e a Cáritas Portuguesa).



Acrescenta ainda que a Câmara da Ribeira Grande foi a primeira nos Açores a aderir ao programa abem: que integra seis farmácias aderentes no concelho, nomeadamente farmácia da Ribeirinha, farmácia da Misericórdia, farmácia Crispim Ribeiro, farmácia Central, farmácia da Maia e farmácia Borges da Ponte.



As candidaturas devem ser formalizadas na divisão de Ação Social da Câmara da Ribeira Grande. Aos beneficiários do programa abem: será facultado um cartão de beneficiário que lhes permitirá aceder aos medicamentos prescritos em qualquer farmácia aderente, sem burocracia e com dignidade.



O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, assinalou a abertura de nova fase de candidaturas numa visita à farmácia da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. “No ano passado atribuímos cerca de cem cartões e para este ano prevemos mais sessenta”, disse.



Através da apresentação do cartão abem: os beneficiários poderão “fazer face às despesas mensais relativas a medicação, muitos deles doentes crónicos, permitindo o apoio que não tenham de optar entre pagar as despesas de alimentação ou suportar os custos com a medicação”, explicou Alexandre Gaudêncio.