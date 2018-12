Câmara da Ribeira Grande abre inscrições para bolsas de estudo no ensino superior

A Câmara de Ribeira Grande abre a partir de amanhã, 12 de dezembro, o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior do concelho. As candidaturas devem ser entregues presencialmente na divisão de Ação Social até 11 de janeiro de 2019. O formulário e o regulamento estão disponíveis no site www.cm-ribeiragrande.pt .

Esta medida, de âmbito social, vai ao encontro das necessidades por que muitos estudantes do concelho estão a passar e poderá revelar-se determinante para o ingresso no ensino superior ou para a conclusão dos estudos daqueles que já os tendo iniciado viram-se confrontados com dificuldades financeiras acrescida, explica nota de imprensa.





A autarquia fixou em trinta e cinco o número de bolsas de estudo a atribuir no ano letivo 2018/19, mais cinco em comparação com o ano anterior, apoio que será repartido por um máximo de dez prestações mensais e prevê ainda a atribuição de uma passagem aérea por ano letivo no caso de alunos deslocados – terá efeitos retroativos na medida em que o ano letivo iniciou-se em setembro passado.





Podem candidatar-se os alunos residentes no concelho da Ribeira Grande que se matriculem ou que já tenham ingressado no ensino superior, cujos agregados familiares apresentem dificuldades económicas devidamente comprovadas.