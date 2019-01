Câmara da Ribeira Grande abre candidaturas ao cheque veterinário

O período de candidaturas ao cheque veterinário, projeto desenvolvido pela Câmara da Ribeira Grande, já se encontra aberto, prolongando-se até ao dia 15 de fevereiro, havendo a possibilidade de se realizar, caso se justifique, uma segunda fase de candidatura a partir do mês de agosto.

De acordo com nota de imprensa, o cheque veterinário visa contribuir para a saúde e bem-estar animal, promovendo também, por esta via, a proteção da saúde pública, contribuindo simultaneamente para prevenir o seu abandono e maus tratos por omissão de tratamentos essenciais ao bem-estar do animal, que se tem acentuado devido a fatores de carência económica.





Refira-se que a autarquia aprovou duas modalidades de cheque veterinário: vacinação/desparasitação e esterilização/tratamentos médicos referenciados, permitindo garantir o acesso gratuito a consultas e tratamentos médicos veterinários.





Quando os animais não são convenientemente cuidados e tratados podem constituir riscos reconhecidos para a saúde humana, para a saúde animal e para o ambiente, probabilidade que aumenta nas situações das famílias carenciadas.





Neste contexto, o cheque veterinário garante que os animais sejam submetidos a adequadas medidas profiláticas e terapêuticas, devendo ser sujeitos a um acompanhamento médico veterinário em condições que garantam um nível qualitativo de atendimento aferido por padrões de equidade e consistência técnica e científica.





Os interessados podem obter mais informações através do Gabinete de Apoio ao Munícipe da Câmara da Ribeira Grande, através do número 296 470 730 ou pelo e-mail geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt