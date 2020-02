Câmara da Praia da Vitória distinguida no “Ano Nacional da Colaboração 2019”

Este certificado reconhece o empenho para a promoção de uma cultura colaborativa, de trabalho em rede, com respostas mais eficazes e mais eficientes aos desafios que a sociedade portuguesa enfrenta, refere nota.

O certificado foi recebido pelo vice-presidente da Câmara e responsável pelo pelouro da Solidariedade Social da autarquia praiense, Carlos Armando Costa, durante a 'V Conferência Internacional sobre Governação Integrada', numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Explica a nota que esta foi uma iniciativa do Fórum para a Governação Integrada, uma rede colaborativa informal que, desde 2014, tem vindo a sensibilizar, a capacitar e a evidenciar boas práticas sobre modelos de governação integrada, baseados na colaboração interinstitucional que fazem frente a problemas complexos.

O 'Ano Nacional da Colaboração' dirige-se a todos os cidadãos e a todas as organizações, com especial atenção para dirigentes com responsabilidade de definição de estratégias e/ou políticas nas suas organizações; profissionais com intervenção em domínios de intensa colaboração intersectorial; equipas multiprofissionais; professores, formadores e jovens em fase de formação básica, secundária ou superior; e, ainda, para jornalistas e líderes de opinião que possam disseminar o conceito.