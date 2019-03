Câmara da Praia da Vitória apoia aquisição de equipamento para tratamento oncológico

A Câmara Municipal da Praia da Vitória vai colaborar com a Associação ALERTA – Associação do Escutismo Católico dos Açores, no projeto de angariação bombas de Brown para ajudar nos tratamentos oncológicos.

De acordo com nota de imprensa, a associação iniciou uma campanha de angariação de fundos, nomeadamente, junto de todas as autarquias da ilha (juntas de freguesia e câmaras municipais), no sentido de conseguir angariar as verbas necessárias para adquirir estas bombas e doá-las ao hospital.





Cada bomba tem um custo de cerca de 1300 euros. Até ao momento, sublinham os responsáveis, na mesma nota, a campanha já “permitiu recolher fundos que levaram à compra de duas das quatro bombas que o hospital disse que seria o ideal para ajudar nos tratamentos dos doentes”, sendo que tal foi possível, nomeadamente “com um grande e pronto envolvimento das juntas de freguesia do concelho da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo”.





Para além destes pedidos diretos de apoio, a Associação do Escutismo Católico dos Açores organizou, no ano passado, com o apoio do Clube de Golfe da Ilha Terceira, um torneio da modalidade solidário e está já a ser organizada uma segunda edição desta prova, a decorrer este ano.