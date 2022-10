Câmara da Povoação cria apoios à habitação para casais jovens até 5 mil euros

A autarquia da Povoação explica em nota de imprensa, que o “Regulamento de Apoio à Habitação” estabelece as condições para a “concessão de apoios destinados à pequena reparação, ampliação, reconstrução, construção de casa nova e beneficiação de habitações degradadas, pertencentes a agregados familiares economicamente carenciados e a jovens”.





As medidas adotadas visam o apoio, no caso de jovens e independentemente dos rendimentos mensais, com o montante previsto até 5 mil euros para aquisição, construção ou reconstrução.





“Todos os munícipes poderão candidatar-se, conforme previsto no mesmo, aos apoios que a autarquia concede na área da habitação no que respeita à construção, ampliação e reconstrução de habitações degradadas, bem como para pequenas reparações/ beneficiações” indica a autarquia.





A Câmara da Povoação refere ainda que através da concretização de uma política de investimentos adequada, “que não descura a dimensão do apoio social e económico pretende-se vitalizar o concelho, tendo presentes as dificuldades dos estratos mais sensíveis e carenciados da população, mas também a população jovem, promovendo, além da melhoria das condições habitacionais, o incentivo à fixação da população e a qualidade de vida no município”.