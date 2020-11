Câmara da Madalena apoia em 145 mil euros coletividades concelhias

As verbas concedidas pela autarquia destinam-se a apoiar as coletividades no âmbito das suas atividades desportivas, sociais e culturais, assegurando a sua capacidade de funcionamento, num ano particularmente desafiante, e proporcionando uma maior estabilidade financeira, diz nota de imprensa.



Num apoio direcionado às especificidades e necessidades de cada uma das instituições, as verbas foram ainda canalizadas à realização de obras nas sedes de algumas entidades.



"Lado a lado com as instituições concelhias, o município da Madalena tem, ao longo dos últimos anos, colaborado ativamente com as coletividades locais, concedendo todo o apoio logístico necessário à realização das suas iniciativas, em prol da promoção do movimento associativo e da dinamização da esfera social do concelho, pelo bem-estar pleno das nossas gentes e o crescimento da nossa terra", finaliza a nota da autarquia.