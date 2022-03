Câmara da Lagoa cancela eventos de Natal

Em comunicado, a autarquia da Lagoa, refere que “na sequência da situação de contingência em que a ilha de São Miguel entrará, a partir das 00h00 do dia 23 de dezembro e, após a resolução do Conselho do Governo n.º 294/2021, de 22 de dezembro de 2021, todos os eventos do programa de Natal da Câmara Municipal da Lagoa serão cancelados”.

Desta forma, a celebração do 25º aniversário do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, prevista para o dia 26 de dezembro, que incluía uma cantata de Natal no salão nobre do Convento de Santo António, encontra-se cancelada.

Será, também, cancelado o ciclo de cantatas promovido pela Associação Musical Johann Sebastian Bach, previsto para o dia 8 de janeiro, que teria lugar na Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Da mesma maneira que, no mesmo dia, não acontecerá o concerto de Ano Novo pelo Grupo Coral de São José, na Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, em Água de Pau.

Refira-se, no entanto, que o Núcleo Museológico do Presépio, a Loja do Museu de Lagoa- Açores e o Presépio das Grutas manter-se-ão abertos ao público, de acordo com o horário de funcionamento do convento de Santo António, nomeadamente de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 e no horário alargado de Natal, estará aberto nos dias 8, 11, 12, 18, 19 e 26 de dezembro, e nos dias 2 e 9 de janeiro de 2022, das 15h30 às 20h30.