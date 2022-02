Câmara da Lagoa adquiriu dois novos veículos elétricos

Esta aquisição dá, assim, continuidade à aposta da autarquia da Lagoa no âmbito de sustentabilidade.





De acordo com a presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto, “numa altura em que tanto se fala na preocupação com as alterações climáticas, mais do que as palavras são os exemplos”, disse citada em nota.





Estas duas novas viaturas elétricas vêm substituir duas viaturas a diesel, da frota mais antiga.





Os carros elétricos são veículos mais económicos e silenciosos, onde a emissão de poluentes é zero e o custo de manutenção é inferior aos veículos de combustão interna.





Recorde-se que em 2017, a Câmara Municipal da Lagoa havia adquirido os seus primeiros veículos elétricos, no âmbito do projeto 'Lagoa Smart City'.