Câmara da Horta desafia lojistas e residentes do centro histórico a iluminarem as suas fachadas

O desafio foi lançado no domingo, pelo presidente da autarquia, José Leonardo Silva, na inauguração do projeto “Natal com Tradição”, um projeto que se prolonga até dia 6 de janeiro e que contempla mais de meia centena de atividades distintas, visando assinalar a época de Natal.



“Este é um grande projeto que promove a zona histórica da cidade e o transforma num centro comercial ao ar livre”, afirmou José Leonardo Silva, citado em nota, para quem as sinergias entre as várias entidades envolvidas e as instituições participantes, são fundamentais.



O presidente da autarquia destacou ainda o grande espírito de voluntariado que impera nesta época, com relevo para as várias instituições de solidariedade que veem neste momento uma oportunidade de divulgar as suas dinâmicas.