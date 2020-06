Câmara da Horta apoia munícipes carenciados na melhoria das condições de habitação

Os contratos financeiros referentes à primeira fase dos apoios em vigor foram assinados na passada semana, refere nota de imprensa.



Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta este “é um investimento nas pessoas e nas famílias, que, apesar das dificuldades por que passam, não deixam de ter direito a uma vida condigna, com condições de habitabilidade apropriadas", disse citado na nota.



"É importante que as autarquias direcionem os seus esforços para as famílias do seu concelho”, frisou José Leonardo Silva, acrescentando que a autarquia "não pode ficar alheia às dificuldades que surgem, cabendo-lhe minorar tais situações, ainda mais numa altura de grandes constrangimentos fruto da Pandemia por Covid-19 que atravessamos".



Para o corrente ano, a Câmara Municipal da Horta reservou cerca de 45 mil euros para apoio a famílias carenciadas do concelho, na melhoria das condições existentes nas suas habitações.