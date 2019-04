Câmara adjudica obra de requalificação e alargamento da rua da Nazaré por 125 mil euros

Segundo nota da autarquia, a intervenção pretende garantir a correção do traçado da via, principalmente no que se refere à sua planimetria, tendo em conta que a mesma apresenta troços estreitos. A rua ficará, posteriormente, dotada de uma faixa de rodagem com 5 metros de largura, o que permitirá a existência de duas vias de trânsito.

Está, entretanto, garantida a criação de passeios em ambos os lados da faixa de rodagem, com 1,20 metros de largura.

A intervenção abrange a integração no domínio público de parcelas pertencentes a prédios privados, tornando-se, por isso, necessário proceder à construção dos muros de vedação nos novos alinhamentos.

Será realizada a repavimentação da faixa de rodagem em betão betuminoso e a construção de passeios em betão, bem como melhoramentos ao nível da rede de drenagem de águas pluviais.