Caloura Blues nomeado para os Iberian Festival Awards 2019

Numa organização da Câmara Municipal de Lagoa, o Caloura Blues está indicado nas categorias de: Melhor festival de pequeno porte; Melhor Performance ao vivo com o espetáculo de Paulo Gonzo; Melhor performance ao vivo internacional com o espetáculo do Boo Boo Davis; Melhor programa cultural; Melhor promoção turística powered by BTL e Melhor estratégia de comunicação e marketing.





Recorde-se que a segunda edição do festival de blues aconteceu em julho de 2019 e contou com a participação do internacional Boo Boo Davis e dos portugueses, Luís Barbosa Band, The Ramblers e Paulo Gonzo.





De salientar que o Iberian Music Awards é parte do Talkfest - International Music Festival Forum - e pretende celebrar os sucessos do ano de 2019, da indústria de festivais de vários países, nomeadamente de Portugal, Espanha e de países Lusófonos e Hispânicos, sendo que, em 2020 será a 5º edição.





Pode votar através do link: https://bit.do/votacalourablues, até ao dia 7 de janeiro de 2020.