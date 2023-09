Calendário de Trump para 2024 junta primárias, julgamentos, convenção e eleição

O ex-presidente é arguido em quatro processos criminais e três processos civis — e todos poderão ir a julgamento antes das presidenciais de 2024, sendo que alguns deles terão início ainda em 2023.

É pouco provável que Trump compareça aos seus três julgamentos civis, todos agendados para os próximos seis meses. Mas deverá ir a tribunal nos seus quatro julgamentos criminais, em quatro jurisdições diferentes.

Eis aquele que poderá ser o calendário do magnata Republicano para o próximo ano, entre eleições, julgamentos criminais e a convenção do seu partido.

+++ Início de 2024: Primárias Republicanas +++

Trump, de 77 anos, que ocupou a Casa Branca de 2017 a 2021, iniciará o seu ano agitado em Iowa, o estado do centro-oeste que organizará, em 15 de janeiro, as primeiras primárias Republicanas de 2024.

O ciclo eleitoral primário pode durar até junho, o que significa que todo este processo cativará a política norte-americana.

O estado de New Hampshire, no nordeste do país e que faz fronteira com o Canadá, organizará as suas primárias no final de janeiro, mas a data ainda não foi anunciada.

Trump, que foi acusado criminalmente quatro vezes em menos de seis meses, está até agora a esmagar os seus rivais nas sondagens de opinião, com cerca de 53% dos prováveis eleitores nas primárias do seu partido a planearem votar nele, de acordo com o agregador de sondagens RealClearPolitics.

O seu concorrente mais próximo, o governador da Florida Ron DeSantis, está bem atrás, com 13%.