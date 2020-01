Caçadores e polícias florestais vão ter melhores condições para treinar uso de armas de fogo

“Trata-se de uma infraestrutura de grande relevância do ponto de vista do treino e da afinação da pontaria de quem utiliza uma arma de fogo, seja para caçar ou no âmbito profissional, pelo que esta requalificação é muito importante”, referiu João Ponte, citado em nota, acrescentando que o Governo dos Açores apoiou em 2019 a realização desta obra e vai apoiar a sua conclusão em 2020.





O governante falava à margem de uma visita às obras no Clube Desportivo de Tiro de São Miguel, localizado no concelho da Ribeira Grande, em que esteve acompanhado pela diretora regional dos Recursos Florestais.





Na ocasião, o secretário regional destacou o reforço da cooperação com uma instituição que tem sido parceira do Governo, contribuindo, por exemplo, para a formação e para o desenvolvimento da caça nos Açores, bem como para a qualificação dos agentes envolvidos na atividade cinegética.





O Clube Desportivo de Tiro de São Miguel, formado em 1954, tem mais de 600 sócios, sendo as carreiras de tiro também utilizadas para treino e formação por agentes da PSP.