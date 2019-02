No âmbito das festividades de Carnaval, a Junta de Freguesia do Cabouco, organiza, no próximo dia 3 de março, “Cabouco Carnaval 2019”.

De acordo com nota informativa, o evento incorpora a IX Edição do Desfile de Carnaval, a partir das 15 horas, que irá percorrer as ruas da freguesia, o qual será abrilhantado pela Orquestra de Percussão Ritmos, da Associação Ritmos da Ribeira Grande.





O desfile terminana Praça D. Amélia onde haverá distribuição de malassadas quentes confecionadas no local com muita animação popular, seguindo-se atribuição dos prémios do desfile.