C.A.S.A. doa mil euros ao Grupo de Amigos da Pediatria

O Centro de Apoio Social e Acolhimento – C.A.S.A. Bernardo Manuel da Silveira Estrela entregou na Pediatria do Hospital de Ponta Delgada, através do Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital do Divino Espírito Santo, um cheque de mil, valor angariado na no evento “Haja Saúde Faz Por Ti”.

Segundo o C.A.S.A – Bernardo Manuel Silveira Estrela, esta iniciativa pretende mostrar que a instituição “não se desresponsabiliza de retribuir junto da comunidade e, em particular, junto de grupos mais vulneráreis, como são aqueles apoiados pelo GAP, procurando recursos e apoios junto da comunidade em prol do bem-estar das crianças acompanhadas no Serviço de Pediatria do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada”.

Recorde-se que em abril o C.A.S.A organizou a I Corrida/Caminhada Solidária, com o intuito de sensibilizar a comunidade numa vertente de responsabilidade social, tendo o apoio da Associação de Atletismo de São Miguel, a referida iniciativa contou com mais 180 participantes de todas as faixas etárias.