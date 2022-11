Bumba na Fofinha no Coliseu Micaelense

“Para vocês é o regresso de Suar do Bigode, o solo de stand-up de Bumba na Fofinha aclamado pela crítica estrangeira (o tio Tozé que mora na França adorou!). Para Bumba é hora e meia de sossego. Um abençoado intervalo entre mudar fraldas radioactivas, levar com grafitti de sopa na cara e querer abater os Caricas com um cutelo do talho”, refere a sinopse que resume o teor do espetáculo e da tour que vai percorre o país, assinalando o regresso de Mariana Cabral aos palcos, após ter sido mãe em maio último.



O espetáculo “pode ser incrível como pode ser uma desgraça - a tender fortemente para a última opção, porque não se prega olho há 6 meses - mas em qualquer dos casos não haverá devolução de dinheiro porque a Bumba precisa dele para alimentar a cachopa e as papas são caras”, refere ainda a sinopse.



Os bilhetes já estão disponíveis na bilheteira física do Coliseu Micaelense e em BOL.pt, custando entre 18 e 25 euros, mediante a escolha do lugar na sala.