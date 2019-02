Brian descende de corvinos mas só conhece a ilha açoriana pelo Google Maps

"A única coisa que me disseram é que é a ilha mais pequena e tem mais vacas que pessoas. É verdade?", questiona à reportagem da agência Lusa, interessado em conhecer um pouco mais sobre a ilha açoriana.

Brian Raymond integrou em Fresno um convívio entre luso-eleitos e o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, que está em visita oficial até sexta-feira à Califórnia.

O bisavô de Brian era do Corvo, a ilha mais pequena dos Açores, com uma população a rondar as 450 pessoas.

"Tenho família que já lá foi e que disseram que se houver ventos fortes podemos ficar lá uma semana. Mas sei muito pouco. Fui ao Google Maps só", confidencia.

Brian nunca foi à Europa nem a Portugal, mas garante que atravessar o oceano "está na lista de coisas a fazer".

Sobre a sua atividade política, o norte-americano garante querer "estar envolvido" nas causas "de Portugal e, especialmente, dos Açores", pelo que quis conhecer o presidente do executivo regional e saber um pouco mais sobre a situação atual do arquipélago.

Segundo dados oficiais, a população de origem portuguesa na Califórnia é de cerca de 345 mil pessoas, estimando-se que cerca de 70% seja oriunda dos Açores.

Nesta deslocação oficial, o presidente do Governo dos Açores é acompanhado pelo secretário regional com a tutela das Relações Externas, Rui Bettencourt, e por deputados do PS e do PSD à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.