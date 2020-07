Brasil regista 614 mortes e 23.284 casos em 24 horas

O maior país da América do Sul soma, desde 26 de fevereiro, quando o primeiro caso de covid-19 foi confirmado no Brasil, 87.618 óbitos e 2.442.375 infeções pelo novo coronavírus.

Segundo informações publicadas no ‘site’ mantido e atualizado diariamente pelo Ministério da Saúde brasileiro sobre a pandemia, o executivo adianta que 1.667.667 pessoas ão consideradas recuperadas e 687.090 pacientes estão sob acompanhamento.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal anunciou que o país somou 26.496 casos da doença no último dia, atingindo um total de 2.443.480 infeções.

Os óbitos confirmados da doença em 24 horas chegaram aos 685, havendo um total de 87.679 mortes por causa da pandemia no país, segundo os dados deste consórcio.

Nesta segunda-feira, a prefeitura da cidade brasileira de Blumenau, localizada no estado de Santa Catarina, na região sul, conhecida pela forte presença de colonos alemães que migraram para a região entre o final do século XIX e o início do século XX, anunciou o cancelamento da sua versão da Oktoberfest, celebrada tradicionalmente em outubro, devido à pandemia.

Em maio, a organização do evento anunciou o adiamento da festa, para o período entre 11 e 29 de novembro, mas agora cancelou a iniciativa.

No ano passado, a Oktoberfest de Blumenau reuniu mais de 500 mil pessoas.