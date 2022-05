Boris Johnson e líder da oposição Keir Starmer votaram nas eleições locais britânicas

Johnson votou em Westminster, sozinho, acompanhado apenas pelo cão de estimação Dilyn, enquanto Starmer votou em Kentish Town com a mulher, Victoria.

Nenhum fez declarações públicas à comunicação social, proibidas durante o funcionamento das mesas de voto, que abriram às 07:00 e encerram às 22:00.

As eleições realizam-se em 146 das cerca de 300 autarquias em Inglaterra e em todos os 32 municípios da Escócia e 22 do País de Gales para eleger milhares de vereadores.

Na Irlanda do Norte, os eleitores vão escolher os 90 membros da Assembleia da Irlanda do Norte de Stormont.

Algumas autarquias em Inglaterra vão contar os boletins ainda durante a noite, mas a maioria dos resultados só será apurada na sexta-feira, juntamente com os da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

As sondagens indicam que o Partido Conservador do primeiro-ministro, Boris Johnson, vai perder centenas de assentos numa altura em que o Governo está sob pressão para aliviar a crise do custo de vida.

A guerra na Ucrânia e o impacto económico da pandemia covid-19 e do ‘Brexit’ convergiram para fazer disparar os preços da energia, combustíveis e alimentação, afetando o poder de compra de muitas famílias.

Tanto o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, como os Liberais Democratas, centristas, defendem um imposto extraordinário sobre as petrolíferas, que registaram lucros recorde.

Mas o Executivo argumenta que tributar grandes empresas como a Shell e BP reduziria o investimento nas energias renováveis que é fundamental para cumprir os compromissos ambientais.

As eleições acontecem após meses de turbulência para Johnson, punido por violar a lei durante o cumprimento das funções.

O chefe do Governo foi multado em 50 libras (60 euros) pela polícia por participar na própria festa surpresa de aniversário em junho de 2020, na residência oficial em Downing Street, quando as restrições da pandemia proibiam encontros sociais.

Johnson pediu desculpas, apesar de negar ter violado as regras conscientemente. Além de arriscar mais multas, vai também ser sujeito a um inquérito parlamentar para apurar se mentiu aos deputados quando negou a existência das várias “festas”.

O primeiro-ministro também enfrenta descontentamento dentro do próprio partido e um mau resultado pode levar os Conservadores a tentar substituir Johnson antes das próximas eleições legislativas, previstas para 2024.

Na Irlanda do Norte, as sondagens indicam que o partido nacionalista irlandês Sinn Féin pode ganhar o maior número de assentos pela primeira vez, alcançando o cargo de primeiro-ministro, um momento histórico.

Porém, uma vitória do antigo braço político do Exército Republicano Irlandês pode levar à paralisia política na província de 1,9 milhões de habitantes.

Durante o último debate eleitoral na BBC, na terça-feira, o líder do Partido Democrata Unionista, Jeffrey Donaldson, afirmou que o DUP partido recusaria formar um novo Governo a menos que o Reino Unido suspenda o Protocolo da Irlanda do Norte pós-Brexit.

Para ser formado um Governo, ambos os nacionalistas, que querem a reunificação com a República da Irlanda, e unionistas, que preferem manter-se parte do Reino Unido, têm de integrar uma coligação, de acordo com os acordos de paz de 1998.

A vice-presidente do Sinn Féin, acusou Donaldson de "tomar como refém” a Irlanda do Norte e reiterou que o partido não está "obcecado" com um referendo sobre a reunificação política da ilha.

Em terceiro lugar, perto do DUP, segundo algumas sondagens, está o partido Alliance, centrista e neutro relativamente às duas fações, o que poderá criar um terceiro bloco político na Assembleia de Stormont até agora dominada por nacionalistas e unionistas.