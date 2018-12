Bombeiros querem mais apoio das câmaras

A pretensão da Federação dos Bombeiros dos Açores de ver consagrado no novo modelo de financiamento um reforço das verbas das autarquias é o assunto de destaque dos Açoriano Oriental de hoje.

Na capa, destaque ainda para a notícia de que seis em cada 100 crianças açorianas são acompanhadas pelas comissões de proteção de menores, fazendo com que os Açores apresentem a mais alta taxa de incidência do país.



O Desporto destaca na primeira página a vitória do Ideal, o apuramento do União Sportiva para os quartos de final da Taça de Portugal, e ainda a exibição de João Henriques no jogo entre o Santa Clara e o Porto.