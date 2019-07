Bolieiro reitera aposta do município de Ponta Delgada na inclusão dos seniores

A Câmara Municipal de Ponta Delgada promoveu esta sexta feira um passeio até Santa Maria com mais de 500 idosos das 24 freguesias do concelho.

O Presidente do Município, José Manuel Bolieiro, embarcou nesta viagem, pautada pela animação, convívio, descoberta e que representa para muitos a concretização de um sonho e um dos dias mais felizes do ano.

O autarca lembrou que não se trata de números, mas de pessoas com dificuldades concretas, e reiterou a aposta do Município de Ponta Delgada na coesão social e inclusão dos seniores. O investimento nas pessoas deve ser, pois, prioridade das políticas públicas, sustentou.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada dispõe de centros de convívio para idosos, promove a atividade física e a saúde através da hidroginástica e do projeto Idosos Ativos, oferece Teleassistência e apoio geriátrico ao domicílio, disponibiliza o cartão do idoso e, ao longo do ano, promove inúmeras iniciativas que visam o lazer e o recrear dos idosos e a promoção de estilos de vida saudáveis.

Em Dia dos Avós, o edil defendeu a necessidade de preservar e incentivar o convívio intergeracional. “Temos de tratar bem os nossos idosos, pais e avós, e investir na sua felicidade e alegria, num ato de justiça que lhes confere saúde”, arguiu.

Felicidade e alegria foram palavras de ordem durante o dia de ontem a bordo do navio da Atlanticoline Megajet e em Vila do Porto, onde teve lugar um almoço convívio no salão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Porto, seguido de um passeio pela ilha do sol.

Esta é uma iniciativa que também contribui para a dinamização da economia local de Vila de Porto e para a promoção do concelho de Ponta Delgada.

Bolieiro expressou, ainda, a sua gratidão pelo envolvimento e alegria dos seniores e pela colaboração das juntas de freguesia que, assim, evidenciam que a política está ao serviço das pessoas.

Já foram realizados diversos passeios a Santa Maria, à ilha Terceira e à volta de São Miguel (passeio de barco), para além dos almoços realizados em diversos concelhos desta ilha.