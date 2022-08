Bolieiro quer potenciar relações da universidade açoriana com academias americanas

Em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de boas-vindas da aeronave Bombardier Q400 da SATA Air Açores, que decorreu em Ponta Delgada, o líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) realçou que vai iniciar uma visita aos Estados Unidos na quinta-feira devido a um “honroso e magnifico convite” da organização da Festas do Espírito Santo em Fall River.

“Mas gosto sempre de potenciar essa visita, essa estada entre a nossa comunidade, com algo mais. Por isso, faço-me acompanhar pela magnífica reitora da UAc e do presidente do Conselho Geral da UAc”, destacou.

O líder regional considerou que é preciso “potenciar” a relação entre a academia açoriana e as congéneres dos Estados Unidos, defendendo mais “intercâmbios de estudantes”.

“[Queremos] potenciar não só os açorianos a terem oportunidades de frequentarem as universidades nos Estados Unidos, como os americanos, descendentes ou não de portugueses ou açorianos, a terem a oportunidade de encontrar na UAc uma forma de virem para a região”, assinalou.

O presidente do Governo Regional destacou ainda a “perspetiva de diplomacia económica” da visita, que vai ter um encontro com os empresários para “estimular e dar a conhecer as oportunidades” de negócio no arquipélago.

O executivo açoriano pretende que os empresários de ascendência açoriana possam “descobrir os Açores como terra de oportunidades e não apenas como exercício de saudades”, vincou.

O presidente do Governo dos Açores inicia na quinta-feira uma visita a Massachusetts e Rhode Island, Estados Unidos da América (EUA), para contactos com a universidade de Lowell e empresários e para participar nas Festas do Divino Espírito Santo.

No programa da visita de seis dias àqueles estados norte-americanos com uma forte presença de emigrantes açorianos está também prevista a apresentação do projeto editorial Bellis Azórica, para a edição americana de obras emblemáticas da literatura açoriana, encontros com governadores ou uma exposição evocativa do pintor Domingos Rebelo no Whaling Museum (museu da baleação) de New Bedford.

Na passagem pela universidade de Massachusetts – Lowell, prevista para sexta-feira, o chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro conta com a companhia da reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, e do presidente do Conselho Geral da Universidade dos Açores, Elias Pereira.

Antes disso, na quinta-feira, em Boston, está previsto o encontro com o governador do estado de Massachusetts, Charlie Baker, e com a presidente do Senado do Estado de Massachusetts, Karen Spilka, bem como um jantar com empresário, quadros e dirigentes associativos da comunidade portuguesa da área de Boston.