Bolieiro mantém a "meta” de vacinação

“Mantemos a nossa meta de, até 31 de julho, termos inoculado mais de 70% da população em todas as ilhas dos Açores", declarou José Manuel Bolieiro, em Ponta Delgada, à saída de uma audiência com o presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis.

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force' do plano da vacinação contra a covid-19, alertou para alguns incumprimentos dos fornecedores em termos de datas e quantidades de vacinas.

"Significa que a nossa margem de erro, neste momento, são 15 dias para a frente, se correr tudo muito bem, ou 15 dias para trás, se continuarem as expectativas de alguns atrasos nas entregas das vacinas", disse.

Gouveia e Melo referiu ainda que “a data de 08 de agosto é a data intermédia, em que pode andar duas semanas para trás ou duas semanas para a frente, com os dados que temos hoje".

José Manuel Bolieiro, nas suas declarações de hoje, salvaguardou que “o sucesso de uma operação de vacinação, em primeiro lugar depende do número de vacinas”, sendo que o “compromisso existente, face à programada entrega de vacinas, é compatível com a meta de, até 31 de julho, ter 70% da população inoculada e em caminho de imunidade de grupo”.

“Até à data não há noticia de nenhum retrocesso nesse objetivo, pelo contrário, a normalidade está em curso e estamos a ganhar, obviamente, com a solução, essa sim, extraordinária, para além da programada, que foi nas ilhas sem hospital termos um reforço do número de vacinas", afirmou.

O chefe do executivo açoriano recordou que o processo de vacinação nos Açores contou com o elemento nacional ‘task force’ militar, a par da bolsa de enfermeiros que o Conselho Regional da Ordem dos Enfermeiros disponibilizou ao Serviço Regional de Saúde, o que "permitiu ter-se adquirido um avanço de vacinação nas ilhas sem hospital”.

O líder do executivo referiu que as vacinas que "estavam programadas chegaram para cumprir esse objetivo", acrescentando que algumas vacinas estão já na região e outras “depois hão de ir chegando" para se atingir a meta de 70%.

Segundo a Autoridade Regional de Saúde, "desde 31 de dezembro de 2020 e até 23 de junho, foram administradas nos Açores 204.508 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 114.502 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose e 90.006 pessoas com ambas as doses".

O arquipélago conta presentemente com 291 casos ativos de covid-19, sendo 269 em São Miguel, 11 na Terceira, oito no Faial, dois em São Jorge e um em Santa Maria.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.893.974 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.516.790 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.