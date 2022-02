Bolieiro lembra que atores políticos devem concretizar “objetivos do povo”

“O político está ao serviço do povo, não dos partidos políticos, não da circunstância, mas de uma visão estratégica estrutural do desenvolvimento de todos, com todos e para todos”, declarou José Manuel Bolieiro.

O governante enalteceu o “dia de festa, satisfação e ambições realizadas” da freguesia da Candelária, deixando elogios às duas obras inauguradas e que foram feitas “no tempo possível”.

José Manuel Bolieiro, acompanhado do ex-futebolista Pedro Pauleta, deu ainda o pontapé de saída para o primeiro jogo de futebol efetuado no recém-inaugurado Centro Sócio Recreativo.

“Este equipamento é também virtuoso porque pode ser polivalente, pode ter outras utilizações”, disse também o Presidente do Governo sobre o pavilhão em causa.

O Presidente do Governo sustentou ainda que “poderia descansar todos” dizendo-se “feliz com o realizado”, mas o objetivo tem de ser o de continuar a trabalhar noutros assuntos em prol do desenvolvimento das populações, neste caso dos moradores na Candelária.