Bolieiro já tinha “saudades” de estar com a “gente açoriana" dos Estados Unidos

“É a primeira viagem que faço enquanto presidente do governo à nossa diáspora e, neste caso, aos Estados Unidos. Faço com o simbolismo da presença na celebração do aniversário da Casa dos Açores de Fall River, no estado de Massachusetts”, declarou Bolieiro aos jornalistas, à margem da reunião para a definição das áreas marinhas protegidas que está a decorrer em Ponta Delgada.

E acrescentou: “já tinha saudades de lá estar e de estar com a nossa gente”.

O líder do executivo (PSD/CDS-PP/PPM), que visitou por várias vezes os Estados Unidos enquanto presidente da Câmara de Ponta Delgada (entre 2012 e 2020), enalteceu o papel das Casas dos Açores espalhadas pelo mundo.

“Entendo que as Casas dos Açores são verdadeiras embaixadas da açorianidade, da nossa identidade, da nossa cultura e do sentido gregário que elas representam nas nossas comunidades”, afirmou.

José Manuel Bolieiro salientou que a sua primeira viagem ao estrangeiro enquanto presidente do Governo dos Açores vai servir para dar um “abraço fraterno” aos emigrantes açorianos e reconhecer o “prestígio” da diáspora açoriana.

“Os órgãos de governo própria da região não reduzem a sua atuação e compreensão da nossa realidade residente, mas também dessa nossa realidade que nos projeta externamente que é a nossa comunidade emigrante”, apontou.

Na quarta-feira, foi anunciado que os presidente e vice-presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro e Artur Lima, vão participar no fim de semana, nos Estados Unidos, na celebração dos 30 anos da Casa dos Açores da Nova Inglaterra.

Ambos os governantes vão aproveitar a passagem pelos Estados Unidos para estabelecerem diversos contactos nos estados de Massachusetts e Rhode Island, onde se concentra grande parte da comunidade de origem açoriana, a par da Califórnia.

Estima-se que existem nos Estados Unidos 1,5 milhões de açorianos e seus descendentes.

José Manuel Bolieiro e Artur Lima mantêm, no sábado, um encontro com dirigentes associativos culturais e sociais e com agentes económicos das comunidades açorianas do estado de Rhode Island, em East Providence, sendo que a tarde está reservada para uma reunião com iguais representantes das comunidades do Estado de Massachusetts, em New Bedford.

No domingo, e após contactos com representantes dos órgãos de comunicação social que servem as comunidades açorianas na zona, José Manuel Bolieiro e Artur Lima integram o almoço comemorativo dos 30 anos da Casa dos Açores da Nova Inglaterra.