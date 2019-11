Bolieiro inaugura obras de requalificação do Polidesportivo dos Aflitos

O presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, inaugurou no domingo a obra de requalificação do Polidesportivo dos Aflitos, na freguesia dos Fenais da Luz.

A obra, da responsabilidade da autarquia, com o apoio da Junta de Freguesia dos Fenais da Luz, representa, segundo José Manuel Bolieiro, “mais uma prova da visão estratégica da câmara e da parceria com as juntas de freguesia, que prima não apenas pelo reforço das verbas do município como também pela recuperação das existências em prol do bem-estar das populações”, disse citado em nota.

As obras do Polidesportivo dos Aflitos e respetivo parque de estacionamento, contaram com um investimento no valor de 70 mil euros.

Refira-se que o presidente da autarquia visitou, ainda no domingo, o parque de estacionamento no Beco da Rua de São Jerónimo, também nos Aflitos, um investimento superior a 25 mil euros, que permitiu a criação de 14 lugares de estacionamento e cria uma maior fluidez de trânsito naquela zona.

Na ocasião, José Manuel Bolieiro, anunciou que a autarquia deverá avançar, já no final do presente ano letivo, com a consignação da obra de reabilitação e ampliação da Escola do 1º ciclo do Ensino Básico dos Fenais da Luz. Trata-se de um investimento de 1,4 milhões de euros, comparticipado por fundos comunitários.

“Estamos a tratar do futuro, e este será um grande investimento para os Fenais da Luz. Mas, também, estamos a estudar a construção de um parque de estacionamento no centro e a consequente requalificação do núcleo histórico, o alargamento da Rua do Arrebentão e a melhoria da iluminação da freguesia. Todavia, os fundos comunitários deixaram de financiar este tipo de obras. Vamos avançar por fases, tendo em conta as nossas disponibilidades financeiras, e esperamos que o próximo quadro comunitário de apoio 2020-2027 possa recuperar os apoios para este tipo de obras”, referiu o autarca