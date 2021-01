Bolieiro diz que situação nos Açores é complexa mas a "menos grave" do país

"A situação da Região Autónoma dos Açores é complexa. No entanto, e no contexto da situação do país, os Açores são a região em melhor situação, isto é, menos grave", declarou José Manuel Bolieiro.

O social-democrata falava no plenário da Assembleia Legislativa dos Açores, que se reúne a partir de hoje em formato virtual, precisamente devido às preocupações com a pandemia.

Bolieiro sublinhou que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está abaixo de 1, situando-se nos 0,93, e a região tem sido uma "exceção" nos últimos dias no que refere à tendência generalizada de crescimento de casos de Covid-19.

"Temos atualmente 507 casos ativos. Já tivemos 916", lembrou o chefe do executivo açoriano, que valorizou as diversas operações de testagem nas últimas semanas nos concelhos da Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.

No que refere ao processo de vacinação, Bolieiro adiantou aos deputados que mais de cinco mil açorianos já tomaram as duas doses da vacina, tendo o executivo optado, mediante "critérios éticos e solidários", por iniciar a operação na "população idosa institucionalizada" nas ilhas de São Miguel e Terceira.

A próxima fase, no começo de fevereiro, abarcará "todos os idosos institucionalizados" nas restantes sete ilhas açorianas, prosseguiu o governante.