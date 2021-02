Bolieiro diz que Serviço de Saúde nos Açores "nunca esteve em colapso"

O governante falou quer dos doentes internados com covid-19, quer dos doentes com outras patologias para dizer que os números demonstram uma ocupação de camas "muito aquém da capacidade instalada" nas unidades.

Bolieiro falava em Ponta Delgada, após ter recebido em audiência a recém-eleita presidente do Conselho Médico dos Açores da Ordem dos Médicos, Margarida Moura.

A saúde, lembrou o chefe do executivo açoriano, "não é apenas covid" e a discussão sobre o assistencialismo a todos os doentes não relacionados com a pandemia foi um dos temas do encontro com a responsável médica.