Bolieiro destaca “vitória expressiva” de Marcelo nos Açores

“O professor Marcelo Rebelo de Sousa voltou a vencer em todas as ilhas, concelhos e freguesias dos Açores. Trata-se de uma vitória expressiva do candidato apoiado pelo PSD e reveladora da enorme confiança que os açorianos depositam no senhor Presidente da República”, afirmou José Manuel Bolieiro, citado em comunicado.

Segundo o líder social-democrata, Marcelo Rebelo de Sousa “provou, mais uma vez, ser merecedor da confiança maioritária dos açorianos para continuar a desempenhar a função de Presidente da República”.

José Manuel Bolieiro salientou também a “clara redução da abstenção” nos Açores, já que se registou a maior participação em eleições presidenciais nas últimas duas décadas nos Açores.

“Estas foram as eleições presidenciais mais participadas deste século na nossa Região. Num momento difícil devido à pandemia, é de enaltecer o espírito cívico demonstrado pelos açorianos. Este dado é bem revelador do tempo novo que vivemos nos Açores, como já se tinha presenciado nas eleições regionais de outubro passado, em que se registou um aumento expressivo de participação”, disse.