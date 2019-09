Bolieiro destaca potencial da cultura do ananás para criação de riqueza e afirmação de identidade

O edil, que falava na abertura solene da 2.ª edição do Festival do Ananás, lembrou que a produção de ananás na Fajã de Baixo é exclusiva no contexto nacional e, por isso, motivo de orgulho para a freguesia, para o concelho e para os Açores.



Bolieiro congratulou-se com o facto de as gerações mais novas, resgatando o passado, estarem a investir na investigação cientifica em torno do ananás, aprimorando a excelência e descobrindo novas potencialidades do mesmo, com vantagens para a economia.

Em relação ao evento, o autarca frisou a importância do Festival do Ananás para acabar com a contemplação ignorante, considerando-o um excelente veículo de conhecimento desta cultura. O ananás, tal como outros elementos identitários, apresenta-se como um produto turístico, que vem enriquecer a oferta de natureza e de património edificado.

O Presidente do Município saudou, por isso, a entidade promotora e organizadora do evento, a Aturculdesp- Associação Turística, Cultural e Desportiva de Fajã de Baixo, presidida por Ana Paula Mendonça, bem como as empresas e associações que se associaram à iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Na sessão solene de abertura da 2.ª edição do Festival do Ananás teve lugar a entronização dos sócios honorários: Junta de Freguesia de Fajã de Baixo e Casa do Povo de Fajã de Baixo. A atribuição teve por base o excelente relacionamento institucional, o apoio a iniciativas e a vontade comum de fazer mais e melhor.