Bolieiro destaca papel dos psicólogos na prevenção da doença

“Temos de ter uma visão sobre a saúde que assente mais na prevenção da doença do que a atuação no seu tratamento e remediação. Nesse sentido, é fundamental o papel dos psicólogos”, afirmou José Manuel Bolieiro, citado em comunicado, após reunir com a delegação regional da Ordem dos Psicólogos.



Segundo o líder social-democrata, um futuro Governo Regional do PSD/Açores “fará uma aposta clara na literacia da saúde, uma vez que o conhecimento, quer pelo doente, quer pela sua família, permitirá uma intervenção cada vez mais precoce, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de cuidados médicos”.



José Manuel Bolieiro acrescentou que a reunião com a delegação regional da Ordem dos Psicólogos surge no âmbito da forma como encara a atuação política, em que “é fundamental ouvir toda a sociedade açoriana”.



“Na atividade política é essencial ouvir os parceiros sociais, a sociedade civil, e os representantes das diversas atividades profissionais, sociais e económicas, num processo conjunto em que se desenvolvem as melhores soluções para a nossa Região. A ideia não é do partido A ou B, do Governo A ou B, mas sim dos açorianos”, disse.



O candidato do PSD/Açores a Presidente do Governo reconheceu também a “transversalidade” das diferentes áreas de especialização da Psicologia, dado que, “para além da Clínica e da Saúde, não se pode deixar de referir a Psicologia do Trabalho e das Organizações, e a Psicologia da Educação”.