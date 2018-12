Bolieiro destaca importância das instituições de solidariedade social

José Manuel Bolieiro apelou à valorização do papel das Casas do Povo e das demais instituições que se dedicam à solidariedade social e destacou a importância do trabalho desenvolvido por elas..

“Tenho orgulho, quando circulo neste concelho inteiro, de testemunhar o trabalho de instituições, com o perfil da Casa do Povo da Relva, que colaboram com a cultura, com sensibilidade para o apoio social e para a promoção da alegria”, sustentou o autarca.

José Manuel Bolieiro falava, este sábado, no convívio de Natal solidário da Relva, onde se congratulou com a iniciativa da Casa do Povo, com o apoio da Junta, que se apresenta como um “encontro para a dádiva”, visando ajudar as famílias mais carenciadas da freguesia.

O encontro contou também com a presença do Cónego José Medeiros Constância, do Presidente da Casa do Povo, Pedro Melo e de mais de uma centena de convivas solidários.

Teve lugar no Salão Recreativo e Cultural de Nossa Senhora das Neves e foi animado pela dupla de cantores Explosão Radical.

Em ambiente fraterno, José Manuel Bolieiro apelou à fé e à esperança com vista a uma vida “mais animada” e desejou a todos Boas Festas.