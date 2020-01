Bilhetes para o Carnaval no Teatro Angrense

Este ano os bilhetes, que custam 10 euros por pessoa, estarão à venda exclusivamente online, em angradoheroismo.pt, adianta nota da autarquia, que refere que “esta decisão prende-se com a preocupação crescente em garantir a comodidade das pessoas, evitando grandes filas de espera que se prolongam noite dentro.”

O Teatro Angrense abrirá as abrir as suas portas, de 22 a 25 de fevereiro, todos os dias a partir das 16 horas.

Toda a receita gerada pela bilheteira será, como já é habitual, distribuída pelas danças, bailinhos e comédias que atuarem no Teatro Angrense.

Explica a nota que cada pessoa poderá adquirir até cinco bilhetes, no máximo, e deverá atender ao facto de que a idade mínima, em termos de classificação etária, é de três anos para entrada das crianças na sala de espetáculo.

As ruas de Angra de Heroísmo, serão, igualmente, palco ideal para o “extravasar da alegria e da brincadeira, que constituem outros mosaicos da época”.

Serão primeiro as crianças e jovens a conquistar o centro de Angra, no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, quando terá lugar o Desfile Infantil e Juvenil, com início pelas 10 horas do Alto das Covas, altura em que a cidade será invadida por princesas sem trono e heróis de todos os tempos, além de muitas mensagens importantes que as escolas, de forma didática, aproveitam para partilhar com todos nós, lembrando que a rir e a brincar também se aprende.

Ainda no âmbito do universo estudantil destaque apara os tradicionais Desfile e Tourada de Estudantes no Domingo de Carnaval, dia 23 de fevereiro, iniciativa que conta com o apoio do município de Angra.

Nas noites, feitas madrugada, de 22 e 24 de fevereiro, o ponto de encontro será na Rua de S. João, onde não faltará música, alegria e muita fantasia.