A partir do dia 25 de janeiro

Bilhetes para as danças e bailinhos de Carnaval na Praia da Vitória

Os bilhetes diários para as danças e bailinhos de Carnaval, a ter lugar no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, ilha Terceira, serão postos à venda a partir do próximo sábado, dia 25 de janeiro, a partir das 22 horas, na plataforma online - ticketline.sapo.pt.