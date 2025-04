Biden engana-se e anuncia "Presidente Putin" em vez de Zelensky

"E agora quero passar a palavra ao Presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem como determinação. Senhoras e senhores, Presidente Putin", anunciou o líder democrata de 81 anos, que se afastou do microfone antes de se aperceber do seu erro.

Depois, voltou e corrigiu as suas palavras: "Ele vai derrotar o Presidente Putin, o Presidente Zelensky. Estou tão concentrado em derrotar Putin".

No palco estavam todos os chefes de Estado e de governo da NATO, incluindo Olaf Scholz da Alemanha e Keir Starmer do Reino Unido, além do presidente do Conselho Europeu Charles Michel, que reagiram com evidente incómodo à 'gaffe', uns aplaudindo e outros mantendo-se imóveis e de semblante sério.

Zelensky reagiu com um sorriso à confusão com o nome do Presidente russo, começando por dizer ao tomar a palavra: "eu sou melhor do que ele [Putin]".

Os adversários republicanos de Biden trabalharam imediatamente para divulgar o vídeo nas redes sociais.

Do lado democrata, muitas pessoas duvidam que o Presidente norte-americano ainda possa salvar a sua candidatura, poucas semanas antes da convenção do seu partido de nomeação para a disputa presidencial, que se realizará de 19 a 22 de agosto em Chicago.

A saúde de Biden foi questionada após o debate que travou com o republicano Donald Trump, no âmbito da disputa presidencial norte-americana no próximo mês de novembro.

Ao longo do debate, Biden pareceu em vários momentos ausente e enganou-se diversas vezes.

Numa das primeiras reações à 'gaffe' de Biden, o Presidente francês, Emmanuel Macron comentou à imprensa: "Todos nós cometemos lapsos de língua por vezes".

Macron afirmou que o seu homólogo norte-americano pareceu-lhe bem e "no comando, preciso nos 'dossiers', que conhece bem".

Anteriormente, o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, rejeitou hoje que o Presidente norte-americano esteja senil e afirmou que, durante as discussões bilaterais à margem da cimeira, parecia "em muito boa forma".

Starmer declarou em entrevista à BBC que a reunião com Biden decorreu "a bom ritmo", descrevendo: "Disseram-nos 45 minutos e estivemos [reunidos] durante quase uma hora".

O líder trabalhista destacou que o líder norte-americano estava atento a "absolutamente todos os detalhes".

O primeiro-ministro britânico comentou também que Biden está na linha da frente de "algumas das questões mais desafiantes do mundo" e, na qualidade de anfitrião da Cimeira da NATO, "demonstrou uma liderança incrível".