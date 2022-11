Biden critica conduta da China sobre Taiwan em primeira conversa bilateral

As críticas foram feitas durante a primeira reunião pessoal de Biden com o Presidente chinês, Xi Jinping, avançou a Casa Branca.

A conversa entre os dois chefes de Estado, que durou cerca de três horas, visava gerir as diferenças entre as superpotências que competem por influência global face ao aumento das tensões económicas e de segurança.

Xi e Biden cumprimentaram-se com um aperto de mãos, num ‘resort’ de luxo situado na Indonésia, onde estão presentes para participa na cimeira do G20 (as 19 maiores economias do mundo mas a União Europeia).

“Como líderes das duas nações, partilhamos a responsabilidade, na minha opinião, de mostrar que a China e os Estados Unidos podem gerir as suas diferenças, impedir que a concorrência se aproxime de um conflito e encontrar maneiras de trabalhar juntos em questões globais urgentes que exigem nossa cooperação mútua", disse Biden na abertura da reunião.

Por sua vez, Xi pediu a Biden que “trace o caminho certo” e “eleve a relação” entre a China e os EUA.