Bibliotecas Públicas de Ponta Delgada e João José da Graça comemoram Dia Mundial das Bibliotecas

As Bibliotecas Públicas e Arquivos Regionais de Ponta Delgada e João José da Graça, na Horta, associa-se às comemorações do Dia Mundial das Bibliotecas, que se celebra a 1 de julho.

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada assinala a data com a realização de uma mostra documental intitulada “Bibliotecas: o mundo na ponta dos dedos” e da atividade “Bibliotecário por um INSTante”, que visa divulgar e promover a profissão de bibliotecário e o seu papel na sociedade.





A mostra documental “Bibliotecas: o mundo na ponta dos dedos” tem como objetivo apresentar uma série de obras que estão à guarda da biblioteca, cujas temáticas comuns são as ciências da informação e o universo das bibliotecas.



A mostra fica patente até dia 1 de agosto, permite uma viagem pelos livros sobre as técnicas e os conhecimentos que fazem do bibliotecário um pilar do acesso à informação.





A atividade “Bibliotecário por um INSTante” visa partilhar o universo do dia a dia de uma biblioteca, permitindo uma experiência nas várias áreas compõem o trabalho com os livros e o seu circuito até à sua disponibilização pública.



A mesma tem um número limite de inscritos e será realizada em duas sessões para públicos diferenciados, sendo a sessão das 10h30 às 12h30 direcionada para um público mais jovem, dos 6 aos 14 anos, e a sessão das 14h30 às 16h30 destinada ao público a partir dos 15 anos, incluindo adultos.





A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, também assinala este Dia Mundial, promovendo a realização, a 1 de julho, pelas 14h30, de uma visita guiada aos depósitos da Biblioteca, na qual serão apresentados alguns fundos bibliográficos.