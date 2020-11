Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada promove colóquio online sobre “O Feminino nos Arquivos”

Este colóquio visa não só sensibilizar para o recurso a múltiplos fundos arquivísticos, com vista a novas e diferentes perspetivas de análise sobre a História da Mulher, como procura ir ao encontro dos papéis e imagens femininas, através das ausências e presenças do feminino nas mais diversas fontes, de índole pública e privada, e numa cronologia alargada que se propõe abranger os séculos XVI a XX.

As comunicações em debate durante os três dias de duração do colóquio serão transmitidas em direto, através do endereço https://www.facebook.com/BPARODL/, e abrangem a área cultural e artística, política e institucional, económica e social, bem como sociológica e literária, contribuindo, assim, para realçar não só os arquivos femininos, mas igualmente o feminino nos arquivos.

Uma das dificuldades que se coloca no que se refere à construção da História da Mulher passa pela definição e delimitação das fontes documentais.

Se, por um lado, ao longo dos séculos, o feminino não integra numerosos documentos, nomeadamente oficiais e institucionais, por outro lado, a presença de informação em algumas fontes é parcelar e, eventualmente, parcial o que, no seu todo, é motivo de análise e reflexão, de acordo com a organização.

Esta é uma iniciativa em parceria científica com o CHAM Açores, Núcleo do CHAM – Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores e com o Instituto de Estudos Medievais (IEM), da Universidade Nova de Lisboa, bem como com a Associação Cultural Histórias Sábias (HS) e o Instituto Cultural de Ponta Delgada (ICPD).