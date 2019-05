Biblioteca Pública de Ponta Delgada comemora Dia Mundial da Criança

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, associa-se às comemorações do Dia Mundial da Criança, que se celebra a 1 de junho, promovendo a realização de um espetáculo intitulado "Noite Mágica", a 31 de maio, pelas 21 horas.







Este espetáculo, que tem como tema os clássicos da Disney, conta com a participação do Conservatório Regional de Ponta Delgada e do grupo de bailarinos do Estúdio 13.