Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo apresenta “Sebastião I e a ilha Terceira”

Os autores Ricardo Ávila e João Félix conceberam este micro-espetáculo no âmbito da parceria entre a Biblioteca e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na comemoração da Semana do Património, com o intuito de dar evidência a uma das figuras mais carismáticas da História de Portugal e à sua relação com a ilha Terceira, focando-se na dimensão mítica associada ao desaparecimento do rei, a fim de alimentar o imaginário dos mais pequenos, refere nota do executivo.

Estão previstas três apresentações deste espetáculo, que terão lugar a 7 de dezembro, às 16h30, e a 18 e 27 de dezembro, às 10h30, mediante inscrição prévia.

Os interessados devem contactar a secção infantojuvenil, através do email Filomena.S.Guilherme@azores.gov.pt, de modo a reservar lugar.