Biblioteca João José da Graça promove lançamento do livro “Coração de Avó”, de Paulo Freitas

Paulo Freitas nasceu na cidade de Pawtucket, no estado norte-americano de Rhode Island, no condado de Providence, em 1974. Filho de pais Açorianos, regressa à ilha do Faial em janeiro de 1975, onde reside até 1993, ano em que ingressa no Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo. Completa nesse estabelecimento de ensino o secundário, dois anos de Filosofia e o 1.º de Teologia, desistindo da vocação ao sacerdócio em 1998.

Em 1998 lança o livro de poesia “Vaidades de Março” e no ano seguinte “Amores de Raiva”, livro de prosa poética e, em simultâneo, inicia-se na pintura com a apresentação de várias exposições nos anos seguintes, destacando-se “Inquietude; Impulso para Natália”, entre outras.

Foi diretor do Alpendre – Grupo de Teatro, no triénio de 2006 a 2008, onde encenou e dirigiu alguns trabalhos cénicos e performativos.

Desde 2006 que é contador de histórias e mediador de leitura, é, ainda, animador sociocultural e promotor de eventos.

