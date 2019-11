Biblioteca de Vila do Porto recebe palestra sobre "Código Europeu Contra o Cancro"

O Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRA LPCC) promove, no próximo dia 30 de novembro, pelas 14h00, na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, em Santa Maria, um encontro subordinado ao tema “Código Europeu Contra o Cancro”.

A iniciativa, que decorre no âmbito dos Encontros do Núcleo 2019, tem como objetivo incidir nas medidas que os cidadãos podem tomar individualmente para contribuir na prevenção do cancro, adianta nota de imprensa.





Este encontro, que tem o apoio da Câmara Municipal de Vila do Porto, conta com a colaboração de Sara Sousa, biomédica; Joana Loura, psicóloga; Nádia Rocha, nutricionista e Melissa Sousa, fisioterapeuta.





Os Encontros do Núcleo 2019 são dirigidos à população-geral, sendo a entrada gratuita.